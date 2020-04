Amerykańskie Centrum Kontroli Chorób: Drugi atak koronawirusa może być groźniejszy. Szczytu epidemii wciąż jeszcze w Polsce eksperci nie potwierdzają, a jednak jest już poważne ostrzeżenie przed jej drugą falą, która ma nastąpić – prawdopodobnie – jesienią i zimą. Jak stwierdził dyrektor amerykańskiego Centrum Kontroli Chorób (CDC), drugi atak może być jeszcze groźniejszy. Może tak się stać z powodu nałożenia się zakażeń koronawirusem na grypę sezonową. Dr Robert Redfield ostrzegł przez drugą falą epidemii w “Washington Post”. Powiedział, że USA grozi kolejna fala zakażeń wywołanych przez SARS-CoV-2. – Ten atak na nasz kraj, jaki nastąpi zimą, może być jeszcze trudniejszy od tego, z którym zmagamy się obecnie – powiedzial szef CDC.



Redfield zwrócił uwagę na skomplikowaną sytuację epidemiczną z powodu występującej w okresie jesienno-zimowym grypy sezonowej. Podobnego scenariusza w Polsce obawia się także wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

