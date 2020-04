Andrzej Duda komentuje plany dot. wyborów i nowej siedmioletniej kadencji prezydenta Co Andrzej Duda uważa nt. zmiany konstytucji i przedłużenia kadencji prezydenta Polski? – Gdyby polski parlament zdecydował się na taką zmianę, to zgodzę się z takim rozwiązaniem i nie będę spierał się z jego wolą – zapewniał podczas sesji Q&A na Facebooku. Andrzej Duda był na Facebooku pytany o ocenę propozycji lidera Porozumienia Jarosława Gowina, aby zmienić konstytucję, wprowadzając jedną, siedmioletnią kadencję prezydenta. Oznaczałoby to wydłużenie kadencji urzędującego prezydenta o dwa lata, bez możliwości reelekcji. Odnosząc się do tej kwestii, Duda wskazał, że są kraje, w których jest jedna, siedmioletnia kadencja prezydencka i nie jest to “novum w przestrzeni ogólnoświatowej”. Zaznaczył, że każde takie rozwiązanie ma swoje “strony dodatnie i ujemne”. – Gdyby polski parlament na takie rozwiązanie się zdecydował, to ja oczywiście jako prezydent Rzeczypospolitej – jeżeli będzie większość konstytucyjna, która takie rozwiązania przyjmie, bo to wymaga zmiany konstytucji – to ja oczywiście się z takim rozwiązaniem zgodzę, nie będę się tutaj z wolą parlamentu spierał – powiedział prezydent. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

