Andrzej Duda spotkał się z Jarosławem Gowinem Andrzej Duda rozmawiał dziś z Jarosławem Gowinem i posłami Porozumienia. – Pan prezydent w dużym stopniu zgadza się z nami. Też ma te same wątpliwości. Na spotkaniu nie padały wyraźne deklaracje, była wymiana zdań. Ale mieliśmy zbliżone stanowisko – twierdzi polityk tego ugrupowania Andrzej Sośnierz. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 17 w Pałacu Prezydenckim. Trwało ponad dwie godziny. Oficjalnie nie poinformowano, co było tematem rozmów. Poseł Andrzej Sośnierz potwierdził PAP, że doszło do nich z inicjatywy Andrzeja Dudy. Politycy dyskutowali o przeprowadzeniu zbliżających się wyborów prezydenckich. Przedstawiciel Porozumienia zaznaczył, że w terminie 10 maja nie są możliwe do przeprowadzenia w trybie korespondencyjnym, m.in. ze względów organizacyjnych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

