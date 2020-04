Andrzej Duda wraca z kampanią wyborczą. “Będzie rozkręcać się od przyszłego tygodnia”. Prezydent Andrzej Duda nie zwleka z kampanią wyborczą, mimo że w całym kraju wciąż szaleje epidemia koronawirusa, a wiele osób jest przeciwna organizacji wyborów korespondencyjnych. Jego sztab wyborczy zapowiedział, że kampania głowy państwa “będzie się rozkręcać” już od przyszłego tygodnia. – Myślę, że od początku przyszłego tygodnia ta kampania będzie się rozkręcać. Będziemy mieć bezpłatny czas antenowy. To taki moment, kiedy ta kampania wchodzi w kolejną fazę – poinformował w TVP Info rzecznik kampanii wyborczej prezydenta Adam Bielan.



W poniedziałek Andrzej Duda wystąpi w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News, natomiast w piątek pojawi się w "Gościu Wiadomości" na kanale TVP Info. Zapowiedziano również, że prezydent będzie bardziej aktywny w mediach społecznościowych.

