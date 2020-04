Andrzej Gwiazda ujawnił prawdziwego autora listu legend “Solidarności” Jeszcze we wtorek rano media informowały o liście byłych działaczy “Solidarności” do posłów Porozumienia. Sygnatariusze apelowali do parlamentarzystów z partii Jarosława Gowina o poparcie wyborów prezydenckich w formie korespondencyjnej. Teraz okazuje się, że to nie oni mieli być autorami odezwy. “Każdy, kto stanie na drodze przeprowadzenia wyborów prezydenckich, zapisze się na kartach historii obok tych, którzy w imię własnych korzyści gotowi byli poświęcać dobro wspólne” – pisali m.in. w liście działacze antykomunistycznej opozycji do polityków Porozumienia. “To chwila próby. Jeśli wyjdą z niej Państwo zwycięsko, jeśli nie dopuszczą do tego, by w kraju zapanował chaos i niepewność, to zdadzą Państwo egzamin z dojrzałości publicznej i przysłużą się Rzeczpospolitej” – dodano w apelu. O jego treść byli pytani w programie TVP Info Andrzej i Joanna Gwiazdowie. W pewnym momencie współtwórca Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża pozwolił sobie na moment szczerości. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

