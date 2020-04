Antoni Macierewicz dziękuje Rydzykowi i Radiu Maryja Ojciec Tadeusz Rydzyk mógł się zarumienić, słysząc słowa Antoniego Macierewicza. Poseł PiS podziękował Radiu Maryja za “wsparcie, modlitwę i solidarność”. – Bez tego nie można byłoby dokonać tej pracy, którą wykonała podkomisja smoleńska – podkreślił. Minęło dziesięć lat od katastrofy smoleńskiej. Antoni Macierewicz jest krytykowany za to, że prace podkomisji smoleńskiej niczego nie wniosły do sprawy. Poseł PiS odpiera zarzuty i dziękuje tym, którzy byli z nim solidarni. – Chcę podziękować całej rodzinie Radia Maryja, dlatego że bez jej wsparcia, modlitwy, solidarności nie można byłoby dokonać tej pracy, którą komisja wykonała – powiedział na antenie Telewizji Trwam. Jego słowa cytuje radio o. Tadeusza Rydzyka. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.