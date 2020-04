Antoni Macierewicz: na pokładzie Tu-154M były 2 wybuchy – Gdyby TU-154M w ogóle uderzył w brzozę, to by ją przeciął. Jesteśmy w posiadaniu badań i eksperymentów. Przez lata kolportowane było kłamstwo – oznajmił Antoni Macierewicz. W piątek mija 10 lat od tragicznego wypadku prezydenckiego samolotu w Smoleńsku. – Minęło 10 lat. To szmat czasu, wielki okres badań i poszukiwań oraz dążenia do prawdy. To też okres odbudowy narodu. W końcu zrozumiano, że nie może być zależny od zewnętrznych sił. I tę siłę musi stworzyć wewnątrz. Do 2015 roku było to państwo papierowe – mówił w rozmowie z PR24 Antoni Macierewicz. Szef podkomisji smoleńskiej stwierdził, że dekadę po tych zdarzeniach “nie zmieniło się podejście osób, które zwane jest czasami opozycją”. – Próbowano aby fałsz zawładnął naszymi duszami. I ta mityczna brzoza która miała zniszczyć samolot na pokładzie którego leciał prof. Kaczyński. Raport, który przedstawiamy, jednoznacznie rozstrzyga problem. Nie jest prawdą, że ta brzoza zniszczyła ten samolot. Gdyby w ogóle uderzył w brzozę, to te skrzydło przecięłoby brzozę. Nie było pancernej brzozy, pijanego generała i prezydenta, który kazał lądować – oznajmił Antoni Macierewicz. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

