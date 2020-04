Apel “Iustitii” do Sądu Najwyższego Stowarzyszenie “Iustitia” apeluje do sędziów SN, w tym do odchodzącej I Prezes Małgorzaty Gersdorf, by jak najszybciej zwołali Zgromadzenie Ogólne i wskazali piątkę jej potencjalnych następców. Członkowie “Iustitii” proszą też, by Sąd Najwyższy pilnie odsunął od orzekania członków Izby Kontroli Nadzwyczajnej w całości wskazanych przez KRS. To właśnie oni mają zdecydować o ważności wyborów prezydenckich. We wtorek 21 kwietnia miało odbyć się Zgromadzenie Ogólne sędziów SN, na którym jego członkowie mieli wskazać piątkę kandydatów, spośród których prezydent wybrałby nowego I Prezesa Sądu Najwyższego. Kadencja prof. Małgorzaty Gersdorf kończy się 30 kwietnia. Zgromadzenie jednak zostało odwołane ze względu na pandemię koronawirusa. Sędziowie z “Iustitii” apelują do “starych” sędziów SN, by ci zwołali Zgromadzenie zdalnie. Jak argumentują, w przeciwnym wypadku to prezydent Andrzej Duda wyznaczy osobę do kierowania SN. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

