Arcybiskup powoła komisję w sprawie księdza Jankowskiego Metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź powoła na życzenie Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie komisję, która zbada zarzuty wykorzystywania seksualnego nieletnich stawiane księdzu prałatowi Henrykowi Jankowskiemu. Tak wynika z pisma z kurii archidiecezji gdańskiej wysłanego do Barbary Borowieckiej, która twierdzi, że kiedy była dzieckiem, ksiądz Jankowski miał ją molestować seksualnie. O tym, że w gdańskiej kurii zostanie powołana kościelna komisja, dowiedziała się Barbara Borowiecka, którą – kiedy była dzieckiem – miał molestować prałat Henryk Jankowski. 17 kwietnia otrzymała ona pismo z kurii archidiecezji gdańskiej. Jej kanclerz, ksiądz Rafał Dettlaff, poinformował w nim, że Nuncjatura Apostolska w Warszawie, "uznając, iż zasadnym jest wyjaśnienie sprawy księdza Jankowskiego" w trybie przewidzianym przez wytyczne Konferencji Episkopatu Polski, zwróciła się o to do metropolity gdańskiego, arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia.

