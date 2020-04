Aż zazdrość bierze na taką pomoc dla medyków, którzy walczą z COVID-19 Ich tytaniczna praca jest dziś nieporównywalne z żadną inną. Wszyscy chylą czoła przed lekarzami, pielęgniarkami i całym personelem medycznym, który codziennie walczy z koronawirusem. Biją brawa na balkonach, wspierają jak mogą. A co robią rządy? Francja właśnie dała przykład. Aż zazdrość bierze, że inni o tym myślą. I to nie tylko w Polsce. W Wielkiej Brytanii już się zagotowało. Francuska obietnica zbiegła się bowiem w czasie z zapowiedzią brytyjskiego ministra zdrowia, który ogłosił, że dla pracowników opieki społecznej, którzy walczą z koronawirusem, będą specjalne przypinki.



Ich rola ma być podobna do identyfikatorów pracowników publicznej służby zdrowia (NHS), które umożliwiają im m.in. zniżki czy pierwszeństwo zakupów w określonych godzinach w niektórych supermarketach. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.