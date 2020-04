BAS w “trybie pilnym” zaopiniowało projekt Prawa i Sprawiedliwości Projekt Prawa i Sprawiedliwości dotyczący wyborów prezydenckich nabiera tempa. Ustawa po kilkunastu godzinach od złożenia jej do laski marszałkowskiej została zaopiniowana przez Biuro Analiz Sejmowych. Sprawie nadano “tryb pilny”. Opinia ma niecałe 4 strony i głównie stwierdza, że poselski projekt ustawy reprezentowany przez posła-wnioskodawcę Krzysztofa Sobolewskiego “nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej”. Tym samym zostanie on skierowany do pierwszego czytania podczas posiedzenia Sejmu. Obecne 9. posiedzenie Sejmu zostało przerwane 31 marca tuż po przyjęciu rządowej specustawy wymierzonej w kryzys związany z koronawirusem. Przypomnijmy, że w środę popołudniu prezydent Andrzej Duda skierował do TK zapis ustawy mówiący o Radzie Dialogu Społecznego. Obrady niższej izby parlamentu – zgodnie z harmonogramem wywieszonym na oficjalnej stronie – zostanie wznowione w najbliższy piątek 3 kwietnia. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

