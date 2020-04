Będą kary za protesty przed sklepami przeciwko zaostrzeniu prawa o aborcji? Członkinie Ogólnopolskiego Strajku Kobiet obawiają się, że już wkrótce mogą posypać się kary od sanepidu za protesty „w kolejce do sklepu” i jazdę samochodami „za ważną potrzebą”. Podczas ubiegłotygodniowej akcji przeciwko zaostrzeniu prawa o aborcji policja spisała ok. 50 osób za, ich zdaniem, udział w nielegalnym zgromadzeniu i złamanie przepisów dotyczących epidemii – mówi liderka OSK Marta Lempart. Przed tygodniem w całej Polsce zorganizowano akcje protestacyjne przeciwko obywatelskiemu projektowi „Zatrzymaj aborcję”, który zakłada zniesienie jednej z trzech przesłanek do przerywania ciąży. W ramach akcji „Stop Barbarzyńcom” protestujący stali w kolejce do sklepu z transparentami „Polskie piekło”, „Piekło kobiet” i „Odrzuć projekt Godek”. W wielu miastach na ulice wyjechały też samochody oklejone plakatami Strajku Kobiet. Jak mówiła w rozmowie z Onetem Marta Lempart, liderka OSK, protestujący wyjechali na ulice „za ważną potrzebą”. Tak było m.in. w Warszawie, gdzie słychać było setki klaksonów. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

