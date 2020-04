Bezpieczna gospodarka – Plan Nowego Otwarcia Jarosława Gowina Ofiarami koronawirusa padnie zapewne parę tysięcy Polaków. To tragiczne dane. Ofiarami kryzysu gospodarczego, a w ślad za nim załamania systemu służby zdrowia, ogólnego obniżenia poziomu zdrowotnego wskutek biedy, bezrobocia, stresu, padną setki tysięcy. To dane katastrofalne. Dlatego nie możemy pozwolić sobie na nieustanne przedłużanie stanu hibernacji polskiej gospodarki. Potrzebny jest Plan Nowego Otwarcia – pisze dla Onetu Jarosław Gowin*. Polska i Polacy potrzebują inteligentnego modelu zarządzania restrykcjami. Poniżej przedstawiam taką propozycję, która jest wynikiem setek konsultacji z lekarzami, naukowcami, ekonomistami, przedsiębiorcami i samorządowcami. Powodzenie tego rozsądnego modelu wymaga żelaznej dyscypliny w skoordynowaniu działań obliczonych na walkę z rozszerzaniem się epidemii z działaniami odmrażającymi gospodarkę. Dlatego optymalne byłoby zbudowanie wokół Planu Nowego Otwarcia porozumienia na linii rządzący – opozycja. Sukcesu nie odniesiemy bez współpracy rządu, samorządów, organizacji przedsiębiorców i związków zawodowych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

