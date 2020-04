Bezprecedensowy atak na niezależny dialog społeczny “Solidarność takich rzeczy nie zapomina i będzie to miało swoje negatywne konsekwencje w przyszłości – napisał przewodniczący związku Piotr Duda, komentując zmiany w ustawie o RDS. Związek oczekuje reakcji prezydenta na – jak wskazano – “bezprecedensowy atak na niezależny dialog społeczny”. W specustawie o walce z koronawirusem znalazły się przepisy umożliwiające premierowi dokonywanie zmian w Radzie Dialogu Społecznego. Senat przyjął poprawkę skreślającą te przepisy, jednak we wtorek Sejm ją odrzucił. Krytycznie tę nowelizację ocenia przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” i wiceprzewodniczący RDS Piotr Duda. W oświadczeniu opublikowanym na portalu . W oświadczeniu opublikowanym na portalu tysol.pl napisał on, że decyzja Sejmu podważa zaufanie NSZZ “Solidarności” do rządu i reprezentującej go większości parlamentarnej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.