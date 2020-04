Białoruś gra w piłkę, kibice się buntują. “Zdrowie jest najważniejsze”. Białoruś jest jedynym w Europie krajem, w którym pomimo epidemii koronawirusa gra piłkarska liga. Ta sytuacja przestaje się jednak podobać tamtejszym kibicom, którzy nawołują do bojkotu spotkań. W całej Europie, poza Białorusią, piłkarskie rozgrywki są zawieszone, a kraje skupiają się na walce z koronawirusem. Przekładane są też największe imprezy na świecie – igrzyska olimpijskie, piłkarskie Euro, czy wielkoszlemowe turnieje tenisowe. Według oficjalnych danych na Białorusi dotychczas zmarły dwie osoby z powodu Covid-19. “To nie jest dla nas łatwa sytuacja i decyzja. Kibicowanie i wspieranie naszego klubu jest dla nas bardzo ważne, ale w obecnej sytuacji staje się niemożliwe. Zdrowie człowieka jest najważniejsze” – napisano na Instagramie fanów klubu Nioman Grodno. Takie podejście wspierają także inni kibice. Mówią, że dopiero jak sytuacja w kraju i na świecie będzie opanowana, będzie można wrócić na stadiony. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

