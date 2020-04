Biskup nakazał proboszczom usunięcie z sieci nagrań mszy świętych Biskup opolski nakazał proboszczom usunięcie z internetu archiwalnych zapisów mszy świętych. Dał im na to tydzień. – To nie jest utwór muzyczny, którego można sobie posłuchać, kiedy się podoba – tłumaczy referent opolskiej kurii. Mszę z odtworzenia porównuje też do odgrzewanego jedzenia. W czasie epidemii COVID-19 i wszechobecnych obostrzeń dotyczących zgromadzeń, w tym tych kościelnych, proboszczowie szukają alternatywnych sposobów dotarcia do swoich wiernych. Wiele parafii transmituje msze święte w internecie. Zapis tych transmisji często pozostaje na stronach parafii. Zgodnie z jednym z punktów nowego dekretu biskupa opolskiego Andrzeja Czai księża muszą teraz usunąć te nagrania. “Nie wolno udostępniać nagrań obrzędów kultu religijnego po ich zakończeniu. Mogą być one jedynie transmitowane w czasie rzeczywistym (live streaming). Wszystkie historyczne nagrania, znajdujące się na stronach internetowych parafii oraz w ich mediach społecznościowych, które zawierają obrzędy religijne, mają być usunięte w ciągu siedmiu dni, liczonych od dnia promulgacji tego Dekretu. Można jednak pozostawić zdjęcia” – czytamy w serwisie informacyjnym Diecezji Opolskiej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

