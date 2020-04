Biskup zatrzymał spowiedź dla kandydatów do bierzmowania. W Świeciu w województwie kujawsko-pomorskim ksiądz wezwał na piątek do spowiedzi młodzież, która chce przystąpić do bierzmowania. Spotkanie nakazał odwołać biskup pelpliński i “przypomniał proboszczowi obowiązujące obecnie prawo dotyczące pracy duszpasterskiej w okresie epidemii”. O sprawie napisał portal Czas Świecia, który- jak wskazano – zaalarmowali rodzice młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. W listach, które kandydaci do bierzmowania mieli otrzymać od księdza proboszcza Eugeniusza Filipskiego, ten zapraszał ich do spowiedzi wielkanocnej w farze. Miała się odbyć w piątek w godzinach 16:30-17:30. Każdy z kandydatów miał mieć ją odnotowaną w dzienniczku do bierzmowania – podpisy w nich mieli składać księża-spowiednicy. Według jednego z rodziców, nastolatków jest ponad 50, a wszyscy mają mniej niż 18 lat. “Przecież to jawne zachęcanie do łamania obowiązującego prawa dotyczącego zakazu zgromadzeń” – denerwowali się rodzice cytowani przez portal. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

