Dostawa 60 ton środków ochrony od fundacji Dominiki Kulczyk bez rządowych fanfarów Do Poznania dotarła na pokładzie dreamlinera Polskich Linii Lotniczych LOT pierwsza z czterech tura sprzętu dla lekarzy z całej Polski, sprowadzona z Chin w ramach transportu zorganizowanego przez Naczelną Izbę Lekarską i sfinansowanego przez fundację jednej z najbogatszych Polek – Dominiki Kulczyk. Środki ochrony mają trafić do niemal 140 tysięcy lekarzy w całym kraju. Około 06:30 na poznańskiej Ławicy wylądowały na pokładzie dreamlinera, który do Polski wystartował z chińskiego Kantonu, maseczki chirurgiczne, maski z filtrami, gogle i przyłbice ochronne. Wraz z kolejnymi transportami – a zaplanowane są jeszcze trzy tury – będzie to 57 ton sprzętu. "Mówimy o mniej więcej milionie masek chirurgicznych, 1,5 miliona masek FFP2, 100 tysiącach kombinezonów, 100 tysiącach gogli" – relacjonował Tomasz Karauda z Kulczyk Foundation.

