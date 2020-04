Boris Johnson w szpitalu. Premier Wielkiej Brytanii walczy z wysoką gorączką Brytyjski premier Boris Johnson został w niedzielę przyjęty do szpitala w celu przeprowadzenia dalszych badań w związku z nieustępującą gorączką i kaszlem wywołanym koronawirusem – poinformowało Downing Street. Premier pozostaje formalnie na czele rządu – pisze z Londynu dla Onetu Jakub Krupa. Skierowanie do londyńskiego szpitala ma “charakter wyłącznie zapobiegawczy”, bo po 10 dniach od potwierdzenia zarażenia koronawirusem szef rządu wciąż zmaga się z wysoką gorączką i kaszlem. “Premier dziękuje pracownikom NHS (brytyjskiej służby zdrowia – przyp. red.) za ich niesamowitą, ciężką pracę i wzywa społeczeństwo do dalszego postępowania zgodnie z zaleceniami rządu, aby pozostać w domu, chronić pracowników NHS i ratować życia ludzkie” – przekazała rzecznik rządu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.