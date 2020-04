Borys Budka zamieszcza zdjęcie Zbigniewa Ziobry. I wytyka błąd Platformy sprzed lat. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej w piątkowy wieczór umieścił na Twitterze czarno-białe zdjęcie ministra sprawiedliwości. Borys Budka zapewnia użytkowników portalu, że w sprawie Zbigniewa Ziobry. Tym samym nawiązuje do nieudolnej próby postawienia polityka PiS przed Trybunałem Stanu. “Już nikt nigdy przez tego człowieka skrzywdzony nie będzie. Drugi raz nie powtórzymy błędu. Obiecuję” – napisał na Twitterze Borys Budka. Wpis przewodniczącego ma podwójne znaczenie. Podstawowe to te nawiązujące do nieudanej próby postawienia Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu w 2015 roku. Wniosek potrzebował wtedy sejmowej większości kwalifikowanej (276 posłów). Platformie Obywatelskiej do “wygrania” tego głosowania zabrakło 5 głosów. Na posiedzeniu Sejmu zabrakło m.in. ówczesnej premier Ewy Kopacz, czy byłego marszałka Izby Radosława Sikorskiego oraz innych 7 posłów PO. W głosowaniu nie wzięło udział 7 posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz 4 posłów Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Tym samym wniosek o postawienie Ziobry przed Trybunałem upadł. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.