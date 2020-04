Brakuje chętnych do pracy w komisjach wyborczych W Warszawie nie została osiągnięta minimalna liczba osób do pracy w komisjach wyborczych. Jak podaje stołeczny ratusz, dotąd zgłosiło się 2 951 osób. Do obsadzenia wszystkich komisji potrzeba minimum 3 835 osób. – Do pracy w komisjach zgłosiło się 2 951 osób, z czego komitety zgłosiły 1 030 osób, bezpośrednich zgłoszeń od mieszkańców otrzymaliśmy 1 921 – przekazała rzeczniczka prasowa stołecznego ratusza Karolina Gałecka. Jak poinformowała, spośród zgłoszonych poprzez komitety wyborcze, komitet Andrzeja Dudy zgłosił 546 osób, komitet Władysława Kosiniaka-Kamysza – 115, komitet Roberta Biedronia – 31, komitet Krzysztofa Bosaka – 79, a komitet Szymona Hołowni – 10. Nikogo nie zgłosił komitet Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

