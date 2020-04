Brytyjski weteran zbiera pieniądze na walkę z koronawirusem chodząc Nagle okazało się, że pieniądze wpłacają ludzie z całego świata. Kwota rosła i rosła przechodząc moje najśmielsze oczekiwania. Nigdy nie spodziewaliśmy się, że osiągniemy coś takiego. To niewiarygodne i dziękujemy każdemu, kto pomógł – mówi w rozmowie z TVN24 kapitan Tom Moore, weteran, który zebrał dla brytyjskiej publicznej ochrony zdrowia ponad 28 milionów funtów chodząc. Tom Moore, emerytowany kapitan brytyjskiej armii, który obecnie porusza się przy pomocy chodzika na kółkach, niespełna dwa tygodnie temu ogłosił w internecie, że przed przypadającymi 30 kwietnia setnymi urodzinami zamierza sto razy pokonać 25-metrową trasę wokół swojego ogrodu, chcąc w ten sposób przekonać ludzi do wpłacenia datków na NHS. Zebrał już ponad 28 milionów funtów. Kapitan Tom Moore do wojska trafił w wieku 20 lat. Służył w Indiach i Birmie. Trudno mu wskazać, które wspomnienie z tamtych czasów było dla niego najważniejsze. – Pamiętam jak dzisiaj, kiedy po naborze po raz pierwszy założyłem mundur. Armii brakowało ludzi więc od razu skierowano nas na szkolenie, a potem na front – mówi weteran w rozmowie z Marcinem Łuniewskim. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.