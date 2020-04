Budka: dzisiaj zadaniem opozycji jest to, by znaleźć brakujące głosy Szukam porozumienia. Szukam czegoś, co łączy, a tym wspólnym mianownikiem jest konieczność przeprowadzenia wyborów w sposób bezpieczny i demokratyczny – powiedział w “Faktach po Faktach” lider PO Borys Budka, nawiązując do propozycji Koalicji Obywatelskiej, by przełożyć wybory prezydenckie na maj przyszłego roku. Ocenił także, że “rolą odpowiedzialnej opozycji jest to, by znaleźć brakujące głosy” i przyjąć rozwiązania, które pozwolą przesunąć termin wyborów prezydenckich. W poniedziałek odbyło się spotkanie Jarosława Gowina, szefa Porozumienia, które wchodzi w skład rządzącej Zjednoczonej Prawicy, z przedstawicielami opozycyjnej Koalicji Obywatelskiej, między innymi przewodniczącym Platformy Obywatelskiej Borysem Budką, w sprawie projektu zmian w konstytucji i przesunięcia terminu wyborów prezydenckich. Wcześniej tego dnia Platforma przedstawiła propozycję zakładającą między innymi przeprowadzenie wyborów 16 maja 2021 roku w formie głosowania tradycyjnego, ale także korespondencyjnego oraz przez internet. Wybory miałyby zostać przygotowane przez Państwową Komisję Wyborczą w konsultacji z lekarzami, a miałaby je poprzedzić “pełna kampania” wyborcza. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

