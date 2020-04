Bydgoski polityk Konfederacji przypomniał słowa Morawieckiego z nagrań “To rząd zarżnie gospodarkę, nie żaden koronawirus” – ostrzega w swoim wpisie na Facebooku Marcin Sypniewski, lider Konfederacji w Bydgoszczy. Sypniewski to jeden z najbardziej aktywnych bydgoskich polityków. Z zawodu jest prawnikiem. Dwa lata temu zajął czwarte miejsce w wyborach na prezydenta miasta, zdobywając sześć procent głosów. Rok temu mało zabrakło mu do dostania się do Sejmu. Dostał prawie 18 tys. głosów. Dziś, gdy rząd wprowadza kolejne ograniczenia związane z koronawirusem i ucieleśnia pomysły, które mają uzdrawiać gospodarkę, bydgoski działacz Konfederacji jest jednym z nielicznych polityków w regionie, którzy głośno krytykują te rozwiązania. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

