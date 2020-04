Była współpracownica Andrzeja Dudy ujawnia kulisy kampanii – Nigdy nie spodziewałam się, że po zaangażowaniu się w kampanię prezydencką spotka mnie taka fala oszczerstw i absurdalnych oskarżeń. Gdybym to wiedziała, pewnie nie podjęłabym takiej decyzji – mówi WP Jolanta Turczynowicz-Kieryłło, była szefowa kampanii Andrzeja Dudy. Pojawienie u boku prezydenta mec. Jolanty Turczynowicz-Kieryłło było wielką niespodzianką. Zapamiętano ją z serii sensacyjnych publikacji m.in o incydencie podczas wyborów samorządowych w Milanówku. Pisano też, że kradnie show głównemu bohaterowi kampanii. Wytrwała na stanowisku miesiąc. Dziś rozlicza się z tym etapem życia. Tomasz Molga: Co doradziłaby pani prezydentowi Dudzie w sprawie wyborów korespondencyjnych? Jolanta Turczynowicz-Kieryłło: Powiedziałabym, że to najlepsze rozwiązanie w czasie epidemii koronawirusa, o ile oczywiście poczta potrafi takie głosowanie zorganizować już w maju, zapewnić wszystkim bezpieczeństwo i wiarygodność wyników. Nie jestem teraz wewnątrz kampanii, nie wiem, jak wyglądają przygotowania. Na pewno ważne by zachować gwarancje tajności. Sam pomysł głosowania podoba mi się dużo bardziej niż przeprowadzanie naprędce zmian w konstytucji. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

