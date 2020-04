Byli prezesi TK i SN apelują do sędziów Sądu Najwyższego Ośmiu byłych prezesów TK i SN – wśród nich m.in. prof. Adam Strzembosz i prof. Andrzej Zoll – wysłało do sędziów Izby Pracy SN apel o pilne ustalenie statusu członków Izby Kontroli Nadzwyczajnej. W praktyce chodzi o odsunięcie ich od orzekania ws. ważności wyborów prezydenckich. Jak podkreślają w liście, “Rzeczpospolita Polska znalazła się w dramatycznym momencie. Prawo wyborcze może przejść do historii, a Polska powróci do czasu epoki PRL”. Izba Pracy SN jest tym organem, który na podstawie skierowanych do niej pozwów dot. członków Izby Kontroli Nadzwyczajnej może zdecydować o wydaniu zabezpieczenia i czasowym odsunięciu ich od wszelkich czynności orzeczniczych. To właśnie Izba Kontroli Nadzwyczajnej, zgodnie ze zmienionym przez PiS w grudniu 2019 r. prawem ma zdecydować o ważności wyborów prezydenckich. Problem jednak w tym, że wszystkich członków tej nowej Izby rekomendowała nowa, powołana w polityczny sposób Krajowa Rada Sądownictwa. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

