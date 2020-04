Były jak jedno miasto. Ludzie “z Niemiec mają wsparcie, a z polskiej strony nie bardzo” Mieszkańcy Zgorzelca i Goerlitz przed wybuchem epidemii funkcjonowali jak w ramach jednego miasta, ale ograniczenia związane z ruchem na granicach podzieliły obie miejscowości – na problemy zwracają uwagę burmistrzowie Octavian Ursu i Rafał Gronicz. W związku z epidemią COVID-19 ruch przygraniczny został znacząco ograniczony. Osoby pracujące w Niemczech, gdyby chciały wrócić do Polski, musiałyby się poddać kwarantannie. Podobnie sytuacja wygląda w drugą stronę – Niemcy pracujący w Polsce, wracając do swojego kraju, musieliby również przechodzić kwarantannę. W wyjątkowo trudnej sytuacji znajdują się między innymi mieszkańcy Zgorzelca. Wielu z nich na co dzień pracowało w znajdującym się po drugiej stronie Nysy Łużyckiej niemieckim Goerlitz. – To jakby wprowadzić w Warszawie na Wiśle kontrole graniczne na mostach łączących dwie strony Warszawy i powiedzieć mieszkańcom, że nie mogą przejeżdżać na drugą stronę, bo szaleje epidemia – mówi burmistrz Zgorzelca Rafał Gronicz. – Zgorzelec i Goerlitz to jedno miasto, połączone mostami, które zostały zamknięte – tłumaczy. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

