Caribana w Toronto odwołana po raz pierwszy od 52 lat Rada Dyrektorów Komitetu Zarządzającego Festiwalem postanowiła, że ​​ze względu na dalszy rozwój rozprzestrzeniania się COVID-19, czyli poważnego zagrożenia dla zdrowia publicznego i globalnego kryzysu zdrowotnego wydarzenia odbywające się w okresie lipca i sierpnia zostaną odwołane. Naszym obowiązkiem wobec miasta i naszych patronów jest zachęcanie do utrzymywania zalecanego dystansu społecznego, mycia rąk i izolowania się, aby wspierać wysiłki naszych lekarzy i pracowników medycznych na pierwszej linii walki z COVID-19. Przez ostatnie 52 lata karaibski karnawał w Toronto (dawniej Caribana) organizował spektakularny letni festiwal prezentujący wyszukane kostiumy, muzykę karaibską i jedzenie. Ten festiwal jest dziełem miłości, stworzonym przez naszych niezwykłych utalentowanych animatorów kultury, wspieranym przez uczestników i wolontariuszy, którzy rozpoczynają przygotowania do spektakularnego King and Queen Show i Grand Parade na sześć miesięcy przed zaplanowanymi wydarzeniami. Biorąc pod uwagę znaczenie i wartość ekonomiczną tego festiwalu dla miasta, prowincji i rządu federalnego, branży turystycznej i naszej społeczności, będziemy współpracować z naszymi partnerami i społecznością, aby pomóc miastu w wysiłkach na rzecz powrotu do normalnego życia. Jeśli okoliczności się zmienią, a ograniczenia zezwoleń zostaną zniesione do 1 lipca 2020 r., będziemy starali się wspólnie świętować w nietradycyjny sposób w weekend 1 sierpnia 2020 r. Więcej informacji na stronie: https://torontocarnival.ca/ i na Instagramie, Facebooku i Twitterze. Toronto Carnival Festival Karnawał w Toronto, wcześniej znany jako „Caribana”, został po raz pierwszy zorganizowany w 1967 r. w ramach obchodów 100. rocznicy Kanady przez imigrantów z Karaibów jako dar dla Kanady. Karnawał w Toronto jest znany jako największy festiwal kulturalny tego typu w Ameryce Północnej. Karaibska społeczność kanadyjska, która inspiruje i ożywia Toronto Carnival Festival w Toronto, składa się z Kanadyjczyków z dziedzictwem wywodzącym się z Barbados, Bahamów, Gujany, Grenady, Jamajki, Haiti, Saint Lucii, Saint Vincent i Grenadyn, Trynidadu i Tobago oraz innych krajów karaibskich. Anna Głowacka Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

