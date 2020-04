Centrum ochrony przed koronawirusem dla bezdomnych w Toronto System schronisk dla bezdomnych w Toronto otworzył centrum ochrony przed koronawirusem. Dr Eileen de Villa, specjalista ds. zdrowia w Toronto, podała, że w systemie schronisk w siedmiu różnych obiektach zgłoszono 30 przypadków zakażeń. W tym momencie nie zgłoszono żadnych zgonów. Dr de Villa dodała, że wiele osób wyzdrowiało, ale monitorowane są trzy aktywne przypadki w schroniskach w mieście, w Willowdale Welcome Centre, Dixon Hall i Seaton House. Nie podano żadnych szczegółów na temat liczby pozytywnych wyników pracowników schroniska, ale jeden pracownik miasta Toronto w wydziale zakwaterowania ma pozytywną diagnozę. Nowo otwarte centrum będzie przeznaczone dla osób, które uzyskały pozytywny wynik testu na obecność COVID-19, aby nie tylko chronić ich i społeczeństwo, ale także zapewniać bardzo potrzebne wsparcie. Obecnie jest to prywatny hotel, który mieści około 50 osób. Urzędnicy miejscy nie ujawnili lokalizacji ze względu na prywatność. Dr Andrew Bond, dyrektor medyczny w Inner City Health Associates, mówi, że jest to miejsce, w którym ludzie mogą się zatrzymać, dopóki nie powstanie większe, bardziej trwałe rozwiązanie, które byłoby w stanie pomieścić 400 osób, aby mieć po opieką powracających do zdrowia. „Zapewniamy, że wszystkie opracowywane przez nas modele to miejsca, w których ludzie muszą nie tylko zachować bezpieczeństwo dla siebie i zdrowia publicznego, ale także miejsce, w którym ludzie czują się bezpiecznie i szanowani w godny sposób” – powiedział dr Bond. Mary-Anne Bédard, dyrektor naczelny ds. zakwaterowania w schronisku, mówi, że przeniesiono około 1000 osób do różnych lokalizacji w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa wśród bezdomnych, w tym do miejsc w ośrodkach kultury, stałych mieszkaniach i pokojach hotelowych. Kolejne 1000 osób ma zostać przeniesionych w ciągu najbliższych kilku tygodni. Bezdomni zostali uwzględnieni w zaktualizowanych wytycznych dotyczących testowania COVID-19 w Ontario, klasyfikując ich jako grupę podwyższonego ryzyka. Joanna Wójcik Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

