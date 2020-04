Cezary Michalski: „Dajecie Dudzie dwa lata albo się zarażajcie” „Nowoczesny” model autorytaryzmu realizowany przez Morawieckiego, Dudę, Szumowskiego, Gowina może się okazać jeszcze obrzydliwszy, a przede wszystkim jeszcze niebezpieczniejszy dla wolności społeczeństw i jednostek, niż anachroniczna tyrania Kaczyńskiego – pisze Cezary Michalski Minister Łukasz Szumowski jako ekspert wypromowany przez koronawirusa i profesjonalny PR odegrał scenariusz przygotowany dla niego przez Kaczyńskiego i Gowina, czyli przez ludzi, którzy w teatrzyku obecnej władzy odgrywają role złego i dobrego gliny. Jak się jednak okazuje, scenariusz przesłuchania jest jeden. Albo dajecie Dudzie dwa lata władzy bez żadnych wyborów (Gowin przygotował dla Kaczyńskiego odpowiednią propozycję dalszego zdemolowania polskiej konstytucji i tak już bezlitośnie demolowanej przez ich obóz polityczny od czterech lat), albo zarażacie się i zdychacie, wybierając Dudę 10 maja. W dodatku wedle najnowszej ordynacji, która zostanie wprowadzona na kilka dni przed wyborami, a wedle której Kaczyński (oraz jego najbliżsi ministrowie i ciury w rodzaju Sasina, Kamińskiego, Błaszczaka, Zdzikota…) organizuje wybory, czuwa nad ich przebiegiem, liczy głosy i zatwierdza wynik. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

