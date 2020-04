Chaos 19 dni przed wyborami. W niektórych gminach nie powstała ani jedna komisja wyborcza. Ciąg dalszy zamieszania wokół wyborów prezydenckich, których data to wciąż teoretycznie 10 maja. Do pracy w obwodowych komisjach wyborczych zgłosiło się o połowę mniej chętnych, niż trzeba. W niektórych gminach nie powstała ani jedna komisja. Zresztą i tak żaden wyborca się w nich nie zjawi. Trzymając się obowiązujących przepisów i konsekwencji ich stosowania, 10 maja powinno być tak: w gminach zostaną otwarte komisje wyborcze, ale tylko niektóre. Być może będą miały pieczątki, ale kart do głosowania już nie, bo Państwowa Komisja Wyborcza nie może już zlecać ich druku, ani nawet zaprojektować ich wzoru. Wyborcy o adresach komisji nawet się nie dowiedzą, bo zakazano gminom umieszczania obwieszczeń o wyznaczeniu granic obwodów wyborczych. Mówiąc ludzkim językiem: nikt nie będzie wiedział, do której komisji miałby się udać. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

