Chiny: Tysiące ludzi tłoczyły się miejscach turystycznych. Zignorowali ostrzeżenia. Chińczycy tłumnie odwiedzali w weekend miejskie parki i krajowe atrakcje turystyczne, mimo ostrzeżeń ekspertów i służb medycznych, że epidemia koronawirusa w Chinach jeszcze się nie skończyła – podały miejscowe media. Tysiące ludzi w kraju skorzystały z długiego weekendu z okazji Qingming Jie – chińskiego święta zmarłych – by zaznać rozrywki na świeżym powietrzu po dwóch miesiącach surowych ograniczeń przemieszczania się. Zatłoczenie w niektórych miejscach wywołało jednak obawy o możliwość ponownego wzrostu liczby zakażeń koronawirusem. Na publikowanych w sieci zdjęciach z prowincji Anhui na wschodzie Chin widać niekończący się strumień turystów wchodzących w niedzielę po schodach na góry Huang Shan. Odwiedzający idą jeden przy drugim, bez zachowania dystansu, a niektórzy nie mają na sobie maseczek ochronnych.

