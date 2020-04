“Chiny ukryły prawdziwy zasięg epidemii”. Tak twierdzi amerykański wywiad. Z tajnego raportu przygotowanego na zlecenie Białego Domu wynika, że Chiny zaniżały zarówno liczby przypadków zakażenia koronawirusem, jak i liczbę zgonów. Gdyby rzetelniej poinformowano świat o skali epidemii, to możliwe, że inne kraje lepiej przegotowałyby się na nadchodzące zagrożenie. “Bloomberg” rozmawiał z trójką amerykańskich urzędników, którzy prosili o anonimowość. Uważają, że dane publikowane przez Chiny są “celowo niekompletne”, a dwóch informatorów stwierdziło, że wręcz “fałszywe”. Wybuch epidemii rozpoczął się w chińskiej prowincji Hubei pod koniec 2019 roku. Jednak zgodnie z oficjalnymi danymi, do tej pory w kraju odnotowano zaledwie ok. 82 tys. przypadków zakażeń i 3,3 zgonów. Spore wątpliwości pozostawiają też stosy tysięcy urn w domach pogrzebowych w Hubei. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.