Chorzy umierają w samotności, rodziny o śmierci dowiadują się przez telefon W szpitalach dosłownie całego świata trwa walka z pandemią COVID-19. Lekarze i personel medyczny są na pierwszej linii frontu, coraz częściej właśnie oni są wśród ofiar śmiertelnych. Poruszający reportaż radia BBC z jednego ze szpitali w Bradford w Anglii pokazuje codzienność tej często nierównej walki. Przegląd mediów przygotował Jacek Stawiski, redaktor naczelny TVN24 BiS. Lekarze zwierzają się w reportażu, jak nadejście pandemii dramatycznie zmieniło charakter ich pracy oraz życie osobiste. Co najmniej kilkoro z nich zakaziło się koronawirusem i teraz walczą z chorobą. Cały personel medyczny musi mieć także na uwadze zdrowie swoich bliskich, dlatego często w rodzinach dochodzi do trudnych decyzji o wzajemnym odseparowaniu się, aby chronić innych, szczególnie dzieci i osoby starsze. Na pierwszą linię frontu wysyłani są studenci ostatnich lat medycyny. Ich egzaminy zostały przełożone albo zmienione tak, aby mogli poświęcić się pracy w szpitalach. Opowiadają radiu BBC, że to wielkie wyzwanie i obowiązek, dla których właśnie zdecydowali się na studia medyczne. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

