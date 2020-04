Ciąg dalszy: COVID-19, czyli „coronavirus : wpływ pandemii na sprawy imigracyjne

Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella”

Rząd kontynuuje monitorowanie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Na bieżąco wprowadzane są zmiany i modyfikacje, które są aktualizowane na podstawie najnowszych informacji, w miarę jak sytuacja się zmienia tak dla obywateli Kanady i dla stałych mieszkańców Kanady, jak dla osób przebywających w Kanadzie tymczasowo, a także osób, które starają się o pobyt stały w Kanadzie albo o wizę studencką czy pracowniczą, a które zostały dotknięte zakłóceniami spowodowanymi przez COVID-19.

Ponieważ pandemia wciąż się rozprzestrzenia, Ministerstwo Imigracji Kanady bardzo często uaktualnia ważne informacje w miarę rozwoju sytuacji i w miarę podejmowania nowych decyzji i wprowadzania zmian. Sytuacja ciągle zmienia się, praktycznie z minuty na minutę, warto więc śledzić wprowadzane zmiany i… uzbroić się w cierpliwość. Nie na wszystkie pytania od razu można uzyskać odpowiedź czy informację. Ciągle jesteśmy wszyscy – rządy wszystkich krajów i my, zwykli ludzie – zaskakiwani rozwijającą się sytuacją. Radzę korzystać z linków podanych w tym artykule oraz w poprzednich – informacje tam zawarte aktualizowane są w miarę rozwoju sytuacji. Również zapraszam do kontaktu ze mną: najlepiej poprzez e-maile, ale również odpowiadam na telefony i zostawione wiadomości. E-mail jest wciąż najlepszym sposobem, obiecuję w miarę możliwości odpisać jak tylko szybko jest to możliwe.

1. Osoby, które są w posiadaniu listu-aprobaty na wizę studencką oraz pracowniczą, w „normalnych” czasach mogą pojechać na granicę USA-Kanada, zawrócić (bez wjazdu do USA) i w ten sposób prosić o wydrukowanie tych wiz. Natomiast w związku z zamknięciem granicy z powodu pandemii, takie rozwiązanie stało się niemożliwe. 18 kwietnia 2020 ogłoszono przedłużenie zamknięcia granic na następne 30 dni.

2. W sobotę 17 kwietnia 2020 kanadyjski minister transportu wprowadził nowe zasady dotyczące podróżowania środkami transportu publicznego. Zasady te odnoszą się także do podróży samolotami. Osoby podróżujące samolotami mają obowiązek noszenia nie-medycznych masek lub innych okryć zasłaniających usta oraz nos. Osoby nieprzestrzegające tych nowych zasad nie będą wpuszczone do samolotu. Szczegółowe przepisy oraz informacje na temat masek oraz innych okryć twarzy znajdują się pod poniższym linkiem:

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/instructions-sew-no-sew-cloth-face-covering.html

Zaleca się noszenie maski czy innych okryć twarzy przez cały czas trwania podróży, jeżeli fizyczny dystans (2 metry) jest niemożliwy.

3. Immigration Canada (IRCC) wprowadziło wiele tymczasowych zmian w rozpatrywaniu podań w związku z pandemią. Zawieszone jest rozpatrywanie podań w wielu kategoriach, które nie są określane mianem „niezbędnych”. Czyli np. wstrzymane jest rozpatrywanie podań o wizy turystyczne i eTA – chyba że ktoś musi jechać do Kanady. Trzeba pamiętać, że nawet jeśli osoba posiada eTA – nie będzie mogła przyjechać do Kanady w celach czysto turystycznych do odwołania. Podania o wizy studenckie dla osób, które mają zacząć studia w Kanadzie we wrześniu 2020 są rozpatrywane na bieżąco. Wprawdzie nie wiemy jeszcze jaka będzie sytuacja we wrześniu, ale ponieważ nie możemy tego przewiedzieć z takim wyprzedzeniem, warto starać się, a jak będzie – to się dopiero okaże.

Oto użyteczny link, gdzie zawarte są najświeższe informacje o wyjątkach odnośnie podróży do Kanady w różnych celach:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/travel-restrictions-exemptions.html

Ważne: informacje zawarte w moich artykułach ważne są tylko w momencie pisania i mogą zmienić się bez uprzedzenia. Radzę zawsze traktować informacje tu zawarte tylko jako podstawa do poszukania konkretnych, najnowszych informacji.

Warto zaglądać często na stronę internetową kanadyjskiego Immigration – ukazują się tam najnowsze obwieszczenia w miarę rozwoju sytuacji:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/notices/novel-coronavirus-special-measures.html

Bardzo pomocny link odnośnie ciągle zmieniającej się sytuacji jest tutaj:

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html

