Ciąg dalszy: COVID-19, czyli wpływ pandemii na sprawy imigracyjne

Osoby pragnące uzyskać eTA dalej mogą składać swoje podania drogą elektroniczną, jednakże jeżeli decyzja nie będzie mogła zostać podjęta automatycznie, takie podania, zgodnie z tym, co napisałam powyżej, będą czekały, aż wyżej wspomniane instrukcje zostaną zmienione (nie wiadmo, oczywiście, kiedy). Co to oznacza? Oznacza to to, że osoby, które nie mogą przyjechać do Kanady, ponieważ podróże w celach turystycznych i innych nieuważanych za niezbędne celach (w obliczu pandemii) zostały wstrzymane. Ich podania nie będą rozpatrzone do czasu aż sytuacja się zmieni.

Osoby posiadające wizy studenckie lub pracownicze objęte są wieloma zasadami i rozkazami jeżeli chodzi o to, co się stanie jak przyjadą do Kanady. Przede wszystkim warto wiedzieć, że obywatele Polski, którzy do tej pory mogli składać podanie o prawo do pracy na granicy, po przylocie – nie mogą tak robić. Nie zostaną one wpuszczone do samolotu, jeżeli nie będą w posiadaniu prawa do pracy lub listu-aprobaty. Osoby, które posiadają wizy studenckie i pracownicze mogą do Kanady przylecieć, tak samo jak osoby w posiadaniu listu-aprobaty. Jednakże muszą wcześniej zapoznać się z warunkami obowiązkowej kwarantanny i izolacji, oraz udowodnić, że mają możliwość ich wykonania w ciągu następnych 14 dni. Warto tu pamiętać także, aby osoba w posiadaniu wizy pracowniczej lub aprobaty na taką wizę, upewniła się, że jej oferta pracy jest wciąż ważna (że firma nie objęta została rozkazem zamknięcia swojej działalności na czas pandemii).