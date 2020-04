Ciąg dalszy: COVID-19, czyli wpływ pandemii na sprawy imigracyjne

Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella”

Rząd kontynuuje monitorowanie sytuacji rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Na bieżąco wprowadzane są zmiany i modyfikacje, które są aktualizowane na podstawie najnowszych informacji, w miarę jak sytuacja się zmienia tak dla obywateli Kanady i dla stałych mieszkańców Kanady, oraz dla osób przebywających w Kanadzie tymczasowo, a także tych osób, które starają się o pobyt stały w Kanadzie czy o wizę studencką czy pracowniczą, a które zostały dotknięte zakłóceniami spowodowanymi przez COVID-19.

Ponieważ pandemia wciąż się rozprzestrzenia, Ministerstwo Imigracji Kanady bardzo często uaktualnia ważne informacje w miarę rozwoju sytuacji i w miarę podejmowania nowych decyzji i wprowadzania zmian. Sytuacja ciągle zmienia się praktycznie z minuty na minutę, warto więc śledzić wprowadzane zmiany i… uzbroić się w cierpliwość. Nie na wszystkie pytania od razu można uzyskać odpowiedź czy informację. Ciągle jesteśmy wszyscy – rządy wszystkich krajów i my, zwykli ludzie – zaskakiwani rozwijającą się sytuacją. Radzę korzystać z linków podanych w tym artykule, jak i w poprzednich – informacje tam zawarte aktualizowane są w miarę rozwoju sytuacji. Również zapraszam do kontaktu ze mną: najlepiej poprzez e-maile, ale również odpowiadam na telefony i zostawione wiadomości. E-mail jest wciąż najlepszym sposobem, obiecuje w miarę możliwości odpisać jak tylko szybko jest to możliwe.

• Otrzymuję wiele telefonów od osóby pytającch się, czy mogą przyjechać do Kanady jeśli otrzymały wizę pobytu stałego lub wizę pracowniczą czy studencką.

– Teoretycznie tak, można przylecieć. Jednakże czy jest to mądra decyzja w każdym przypadku? Na pewno nie. Przede wszystkim każdy przylatujący do Kanady musi (jest to nakaz) przejść 14-dniową kwarantannę. Czyli – musi mieć gdzie i do kogo przyjechać. Jeżeli do Kanady przylatuje nowy imigrant, sam czy z rodziną, na granicy otrzymuje pobyt stały i musi natychmiast udać się do miejsca, gdzie będzie przechodził tę kwarantannę. Jeżeli taki imigrant, sam czy z rodziną, nie ma takiego miejsca, ponieważ zamierzał najpierw się rozejrzeć co, gdzie i kiedy – teraz, podczas pandemii, nie jest to dobry pomysł. Jest to… bardzo zły pomysł! Radzę przeczekać i zobaczyć jak się sytuacja rozwinie.

Oto link do bardzo pomocnych informacji dla pracowników zagranicznych nt. przyjazdu do Kanady, kwarantanny, obligacji po przylocie i konsekwencji, jeżeli nie zastosuje się to tych wymagań, a także informacje dla pracodawców nt. pracy dla przyjezdnego, płacy, zakwaterowania oraz również kary w przypadku niestosowania się do zaleceń.

www.canada.ca/employment-social-development/services/foreign-workers/employer-compliance/covid-faq

• Otrzymuję również wiele pytań o to, czy pracownicy zagraniczni, przebywający w Kanadzie na wizie pracowniczej, mogą skorzystać ze świadczeń, np. zasiłków przysługujących osobom, które straciły pracę.

– Oczywiście tak, każdy, kto stracił pracę i nie ma żadnych zarobków z powodu pandemii, powinien starać się o świadczenia. Inna sprawa jest, czy takie osoby będą się kwalifikowały na pobyt stały. Jest to pytanie na razie bez odpowiedzi. My wszyscy na całym świecie znaleźliśmy się w sytuacji, w której jeszcze nigdy nie byliśmy i kompletnie nie wiemy, jak się to zakończy, kiedy, oraz jakiego rodzaju będą konsekwencje. W tym momencie świat się zatrzymał – każdy dzień przynosi nowe informacje, nowe rozwiązania, nowe prognozy… nowe nieznane. Do głowy przychodzi mo przysłowie, tak bardzo na czasie: pożyjemy, zobaczymy.

• IEC – International Experience Canada

Już wiemy – decyzje w tej kategorii zostały wstrzymane do odwołania. Jak tylko sytuacja się zmieni – podam Państwu w moim artykule w “Gazecie”. W międzyczasie osoby, które są w Kanadzie i czekają na decyzję, powinny przedłużyć swój status lub… wyjechać.

• Najnowsze informacje nt. łączenia rodzin w Kanadzie, gdzie osoba przylatuje do swojego członka rodziny, który mieszka w Kanadzie, ale nie jest stałym mieszkańcem lub obywatelem Kanady

Aby zostać wpuszczonym do samolotu lecącego do Kanady, trzeba uzyskać pisemne pozwolenie. Trzeba napisać e-mail pod adres:

IRCC.COVID-TravelExemptions-Exemptionsdevoyage-COVID.IRCC@cic.gc.ca

W ciągu 48 godzin rząd Kanady skontaktuje się i poinformuje co dalej robić.

Aby przyjechać do Kanady trzeba mieć pozwolenie!

Również trzeba mieć wizę lub eTA, ważny paszport, trzeba powiedzieć liniom lotniczym, że kwalifikuje się na wyjątek od zakazu przylotów do Kanady. Trzeba również udowodnić, że przyjazd do Kanady jest w celu zamieszkania ze współmałżonkiem, dzieckiem lub rodzicem.

Oczywiście również trzeba być zdrowym (nie wykazywać symptomów zarażenia COVID-19.

Jeżeli nie będzie się w posiadaniu pozwolenia – nie zostanie się wpuszczonym do samolotu lecącego do Kanady, nawet jeżeli podróżny posiada wizę lub eTA.

Warto zaglądać często na stronę internetową kanadyjskiego Immigration – ukazują się tam najnowsze obwieszczenia w miarę rozwoju sytuacji.

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/notices/novel-coronavirus-special-measures.html

Bardzo pomocny link nt. ciągle zmieniającej się sytuacji jest tutaj:

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html

