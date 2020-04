Hilary Clinton poparła Joe Bidena. “Chciałabym, żebyś był prezydentem już teraz”. Była sekretarz stanu Hillary Clinton poparła kandydaturę Joe Bidena na prezydenta USA w listopadowych wyborach. – Jestem podekscytowana, że mogę być częścią twojej kampanii – ogłosiła kontrkandydatka Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w 2016 roku. Hillary Clinton udzieliła poparcia Joe Bidenowi podczas wirtualnej konferencji. Polityk stwierdziła, że cechy tj. troskliwość i współczucie, którymi cechuje się kandydat Demokratów są w tej chwili potrzebne Amerykanom zmagającym się z epidemią koronawirusa. – Jestem podekscytowana, że mogę być częścią twojej kampanii i nie tylko popierać cię, ale także pomagać uwypuklić wiele kwestii, które są ważne w tych wyborach prezydenckich – powiedziała Clinton na wirtualnym spotkaniu dotyczącym wpływu epidemii COVID-19 na życie kobiet. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

