Co dalej w nieruchomościach? Z cyklu: Domowe ciekawostki Kiedy rozejrzymy się wokoło, większość dziedzin naszego życia i pracy, zostało poważnie dotkniętych pandemią koronawirusa. Większość z nas siedzi w domu I czeka co będzie dalej. Podobnie jest z nieruchomościami. Ogólnie, zanotowaliśmy duży spadek zainteresowania kupujących, co związane jest również z podażą oraz bardzo dużym utrudnieniem w pokazywaniu nieruchomości. W dalszym ciągu są nowe listingi, lecz widać wyraźnie, że ich liczba spadła. Stosując się do zaleceń władz odnośnie do tzw. “social distancing” oraz przymusowego pozostawania w domu, cała dotychczasowa forma promocji oraz pokazywania nieruchomości potencjalnym klientom została zupełnie zniszczona. Jest to ogromne utrudnienie w sprzedaży, lecz również w zachęcaniu potencjalnych klientów do kupna. Trzeba pamiętać, że cały rynek nieruchomości opiera się przede wszystkim na bezpośrednich relacjach z klientami, pokazywaniu nieruchomości na żywo, a nie tylko ze zdjęć, do czego obecnie sprowadza się oglądanie potencjalnych ofert. Oczywiście taka sytuacja ma ogromny wpływ na cały rynek i powoduje bardzo istotny spadek liczby zawieranych transakcji. Jeszcze nigdy w historii nie było tak gwałtownego spadku sprzedaży, który nie wiadomo jak wpłynie na dalszy rynek. Ogólnie rzecz biorąc, przewiduje się, że taka sytuacja spowoduje spadek cen nieruchomości. Fizyczne oglądanie nieruchomości jest w dalszym ciągu możliwe, lecz wiąże się z koniecznością wypełnienia obowiązkowego formularza z pytaniami odnośnie koronawirusa, co dużo łatwiej wykonać jest kiedy nieruchomość jest niezamieszkała, natomiast wpuszczając do domu obce osoby narażeni jesteśmy na możliwość zarażenia. Jest również wielu klientów, którzy już teraz zastanawiają się czy zamykać zawartą wcześniej transakcję. Trudno wyobrazić sobie tłmaczenie typu: nie mogę teraz zamknąć transakcji, z uwagi na fakt utraty pracy, czy też zamknięcia biznesu. Takie tłumaczenie nie będzie brane pod uwagę w przypadku gdy sprawa trafi do sądu. Zawarta transakcja bowiem obowiązuje obie strony do wywiązania się z niej. Jest jeszcze inna strona medalu dla wynajmujących lokale, którzy mogą utracić dochody, bo podnajemcy nie będą mieli z czego płacić czynszu. A wszelkie koszty związane ze spłatą kredytu pozostaną. Powstaje również kwestia tzw. vacant possession, czyli przejęcia nieruchomości przez nowego nabywcę, w której zamieszkiwał podnajemca, a teraz są bardzo ograniczone możliwości pozbycia się podnajemcy. Wszelkie instytucje finansowe zajmujące się udzielaniem pożyczki pracują dużo wolniej, co oznacza, że w wielu wypadkach uzgodnione zamknięcie może zostać przesunięte. Już obecnie takie przesunięcia mają miejsce. Ponadto, niektóre z nich nie chcą rozpatrywać takich podań, gdzie pracujący do tej pory interesant albo utracił pracę, albo został zmuszony do zamknięcia swojego biznesu. Wiele firm zostało uznanych za “non-essential”, czyli niekonieczne w obecnej sytuacji. A więc nie ma już zadeklarowanego uprzednio dochodu: zatem na jakiej podstawie można w takim wypadku udzielić pożyczki hipotecznej? Pytań jest wiele i na razie na wiele nie znajdujemy odpowiedzi. Czekamy na dalszy rozwój wypadków. Wszystkich zainteresowanych zarówno sprzedażą, kupnem, wynajmem nieruchomości, prosimy o kontakt bezpośredni pod telefon: 647-209-3511 lub email: house4usteam@gmail.com. Zachęcamy do odwiedzin naszej strony internetowej: www.house4us.ca, gdzie znajdą Państwo nasze propozycje sprzedaży oraz możliwość kontaktu. Ryszard Sobolewski GoWest Realty Ltd,Brokerage Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Ryszard Sobolewski Website Od Ponad 10 Lat Zwiazany z Firma GoWest Realty Ltd.,,Brokerage, Najstarszym Biurem Polonijnym Na Rynku Nieruchomosci W Okolicach Toronto. Sprzedaz, Kupno, Wynajmem Lokali, Rowniez Komercyjnych. Pracuje wspolnie z Malzonka, Malgorzata. Nasze motto:“Co Dwie Glowy To Nie Jedna!”. Bezplatne Porady. Search

