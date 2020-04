Co dwie minuty umiera ktoś zakażony koronawirusem Tylko we wtorek w Stanach Zjednoczonych odnotowano ponad 700 zgonów z powodu koronawiursa; to rekordowy dzienny bilans – informują amerykańskie media. Oznacza to – jak zauważa Reuters – że w USA chory na Covid-19 umiera średnio co dwie minuty. Łącznie w USA zmarło ponad 3,7 tys. osób z koronawirusem. Blisko połowa z tych zgonów przypada na stan Nowy Jork. Według danych portalu “New York Times” w USA do wtorku popołudnia z powodu zakażenia koronawirusem zmarło ponad 3,7 tys. osób; to więcej niż wykazały łączne oficjalne statystyki w Chinach – 3305. Liczba ofiar śmiertelnych plasuje Stany Zjednoczone na czwartym miejscu po Włoszech, Hiszpanii i Francji. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

