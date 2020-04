Co z czynszami w Toronto? Wielu najemców nie jest w stanie zapłacić czynszu za wynajmowane mieszkania i lokale. Wynajem w Toronto podczas pandemii stanowi dodatkową presję na mieszkańców, starająvych się związać koniec z końcem, szczególnie tych, którzy są teraz bez pracy. Według niektórych postów w mediach społecznościowych niektórzy właściciele w Toronto przyjęli to do wiadomości i zrezygnowali z czynszu za kwiecień. Chociaż zawiadomienia o eksmisji zostały czasowo zawieszone, nie zaproponowano rozwiązań w zakresie ulgi w czynszu. Według raportu Rent.ca w Toronto średni miesięczny czynsz wyniósł w ubiegłym miesiącu 2332 dol. Chociaż czynsz może być tymczasowo wstrzymany dla niektórych, spowoduje to, że mieszkańcy będą zadłużeni, gdy będą musieli ostatecznie zapłacić. Niektórzy właściciele z Toronto podejmują kroki, aby dać swoim najemcom przerwę w tym stresującym okresie. W Internecie pojwaiły się pojedyncze informacje o właścicielach rezygnujących z czynszu lub tworzących rozwiązania dla najemców. Jeden użytkownik Twittera podzielił się z przykładem dobroci jednego właściciela. „Moja siostra, która mieszka w centrum Toronto, otrzymała wczoraj tę wiadomość od swojego właściciela”, mówi w tweecie. Następnie pokazuje zdjęcie wiadomości od właściciela, Chris. „Chciałbym uwolnić Cię od stresu i poinformować wszystkich, że nie trzeba martwić się czynszem w najbliższej przyszłości” – mówi. „Po wznowieniu konieczności płatności czynszu powiadomię z 30-dniowym wyprzedzeniem”. Cała wiadomość to cztery akapity podtrzymującego na duchu tekstu wysłana do wszystkich najemców. Chris, który pisze, że ma szczęście, bo ma pełnoetatową pracę, mówi najemcom, że jeśli będą tego potrzebować, kupi im artykuły spożywcze lub lekarstwa. „Nawet jeśli jesteś w stanie płacić czynsz, trzymaj pieniądze na własne potrzeby” – mówi. Inny przykład pojawił się na Twitterze kilka dni temu, gdy grupa zarządzająca nieruchomościami w Toronto zostawiła wiadomość dla swoich najemców, aby nie martwili się o utratę domów podczas COVID-19: „Chcemy, żeby nikt się martwił utratą domu w wyniku tej sytuacji nadzwyczajnej i wielu okoliczności, które są poza naszą kontrolą”, mówi. Grupa Greenrock Real Estate została wyróżniona online za 500 000 dolarów funduszu pomocowego COVID-19, który zainicjowała dla swojej społeczności i mieszkańców. Inny przykład właściciela Toronto, który zrzekł się czynszu, został opisany w artykule HuffPost przez samego właściciela. „Nie wiem dużo o ich osobistych sytuacjach. Nie znam ich dochodów. Niektórzy z nich mogą być freelancerami” – mówi. „Wiem, że w czasach kryzysu gospodarczego, takiego jak ten wywołany przez pandemię COVID-19, najemcy są jednymi z najbardziej narażonych na trudności osób spośród nas wszystkich. Właśnie dlatego postanowiłem zrezygnować z czynszu za kwiecień. I prawdopodobnie w maju. Także w czerwcu, jeśli potrwa to tak długo”. Właśnie przedłużono stan wyjątkowy w Ontario o kolejne dwa tygodnie. Pojawił się ruch online, wzywający najemców do wstrzymania pobierania czynszu w tych niepewnych czasach. Joanna Wójcik Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

