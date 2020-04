Co ze statystykami powrotu do zdrowia? Naukowcy, którzy śledzą wzrost pandemii, twierdzą, że niektóre dane przedstawione przez urzędników zdrowia publicznego mówią więcej o rozprzestrzenianiu się nowego koronawirusa niż o wyzdrowieniach. Daniel Coombs, profesor matematyki z Instytutu Matematyki Stosowanej Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej, mówi, że liczba osób przyjętych do szpitali mówi mu, w jakim miejscu znajduje się COVID-19 w społeczności, prowincji lub w całym kraju. Te dane najlepiej wskazują dzienny stan COVID-19. Liczba nowych pozytywnych testów i doniesień o tym, jak wiele osób wyzdrowiało, jest mniej ważna, powiedział Coombs, który przeprowadził również badania nad zapobieganiem przedawkowaniu podczas trwającej epidemii przedawkowania opioidów. „Ze wszystkich statystyk prawdopodobnie przywiązywałbym najmniejszą wagę do wskaźnika powrotu do zdrowia” – powiedział w ostatnim wywiadzie. „Liczby, na które tak naprawdę zwracam obecnie uwagę, to liczba osób w szpitalach, liczba osób na oddziałach intensywnej terapii i liczba zgonów ”. Prof. Junling Ma z Wydziału Matematyki i Statystyki Uniwersytetu w Wiktorii powiedziała, że ​​dostarczenie danych dotyczących wskaźnika uzdrowień prawdopodobnie będzie postrzegane przez społeczeństwo jako pocieszające, ale naukowcy analizują różne dane. Ma, która bada rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych w populacjach, powiedziała, że ​​codzienna liczba nowych przypadków dostarcza informacji, ale jest już przestarzała. „Liczby w tej chwili nie są całkiem powiązane z dzisiejszymi nowymi przypadkami”, powiedziała Ma, dodając, że codzienne aktualizacje przypadków pochodzą od osób, które zostały zainfekowane dwa tygodnie temu. Ma i Coombs stwierdzili, że liczba osób zakażonych COVID-19 nie jest tak pomocna jak niektóre inne dane, ponieważ nie wszyscy są poddawani testom. Powiedzieli jednak, że dane dotyczące hospitalizacji oddają rzeczywistą liczbę chorych osób. W ostatnich dniach osoby korzystające z opieki szpitalnej w B.C. nie przyspieszył, wskazując, że samoizolacja prowincji i fizyczne dystansowanie mogą spowolnić rozprzestrzenianie się COVID-19, powiedział Coombs. „Wydaje mi się, że liczba hospitalizacji i przypadków na OIOM-ie jest bardzo ważną informacją i wszyscy mogą je przeoczyć, koncentrując się na liczbie nowych przypadków.” Joanna Wójcik Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

