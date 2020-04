Brytyjski urząd statystyczny: koronawirus przyczyną co piątego zgonu Ponad jedna piąta wszystkich zgonów w Anglii i Walii jest obecnie spowodowana przez koronawirus, a w Londynie jest to prawie połowa – wynika z danych przedstawionych przez brytyjski urząd statystyczny ONS. Dane wskazują też, że przedstawiane codziennie przez ministerstwo zdrowia bilanse zgonów są niedoszacowane o ok. 10 proc. Jak podaje ONS, w ciągu 7 dni od 28 marca do 3 kwietnia włącznie, czyli w 14. tygodniu tego roku, w Anglii i Walii zanotowano 16 387 zgonów. To wzrost o 5246 w porównaniu z poprzednim tygodniem, a także o 6082 więcej niż pięcioletnia średnia dla 14. tygodnia roku. To również większa liczba zgonów niż w jakimkolwiek tygodniu od 2005 roku, gdy ONS zaczął prowadzić szczegółowe tygodniowe statystyki, i odwrócenie normalnego trendu, zgodnie z którym wraz z końcem zimy liczba zgonów spada. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.