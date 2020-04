Coraz trudniejsza sytuacja w Rosji. Czy Kreml wygra walkę z pandemią? W Rosji gwałtownie rośnie liczba osób zakażonych koronawirusem. Łącznie zakażonych jest blisko 12 tys., ale przyrost zachorowań jest znaczny. W ciągu ostatniej doby potwierdzono wzrost o ponad 1,7 tys. przypadków. Coraz więcej zainfekowanych umiera. Zanotowano blisko 100 zgonów. Epicentrum wirusa jest stolica, Moskwa w której jest blisko dwie trzecie wszystkich przypadków koronawirusa. Czy Kreml przetrzyma tak ciężką próbę? Coraz większa liczba przypadków śmiertelnych w stolicy Rosji. W Moskwie zmarło już 50 osób, a liczba zgonów rośnie z dnia na dzień. Wśród 12 ostatnich ofiar zdiagnozowano zapalenie płuc. Ich wiek wahał się od 33 do 87 lat, przy czym wszyscy mieli przewlekłe schorzenia, m.in. wady serca, nadciśnienie i zapalenie oskrzeli. U dwóch pacjentów w wieku 39 i 42 lat stwierdzono niewydolność serca i wątroby. Zmarła 33-letnia kobieta nie zwracała się o pomoc medyczną i nie została hospitalizowana. Mer Siergiej Sobianin powiedział, że szczyt zachorowań w Moskwie, a nawet punkt środkowy, jeszcze nie nastąpił i że miasto powinno być przygotowane na czas “poważnej próby”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

