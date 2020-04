Czas koronawirusa a nieruchomości

Zanim zacznę opisywać obecny rynek, na początek dwie wazne uwagi: ZOSTAŃ W DOMU! Natomiast jeśli już musisz wyjść, to: zachowaj wszelkie środki ostrożności, w tym odpowiedni dystans od drugiej osoby!

Zastosowanie się do wszystkich zaleceń, w tym właśnie do czasowej kwarantanny, ograniczenie kontaktów międzyludzkich, powinno spowolnić oraz ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19, a w rezultacie spowodować dużo szybszy powrót do normalności, do pracy. Im szybciej powrócimy do pracy, tym szybciej odbudujemy cały system sprzed pandemii wirusa oraz zmniejszymy straty z tym związane. Niestety wiele osób zachowuje się w dalszym ciągu nieodpowiedzialnie, nie stosując się do ogólnych zaleceń. W większości wypadków potrzebne jest odpowiednie zastraszenie – wtedy to działa. Próbujmy więc zachowywać się jak dorośli, odpowiedzialni ludzie. Oczywiście w większości wypadków tak jest, natomiast jeszcze dużo przeważnie młodych osób psuje te statystyki.

Wielu inwestorów w dalszym ciągu ignoruje zalecenia związane z pandemią, próbując wykorzystać

sytuację, oglądając osobiście nieruchomości wystawiane do sprzedaży. Wielu jednak sprzedających próbuje ograniczyć takie pokazywania do minimum, polegając jedynie na udostepnianiu jak największej ilości zdjęć oraz tzw. “Virtual Tours”, które ukazują wszystkie zalety nieruchomości.

Większość sprzedających postanowiło jednak opóźnić wystawienie nieruchomości na rynek, co widać już po obublikowanych statystykach. Nawet wizyty na stronach dużych firm związanych z promowaniem nieruchomości, takich jak np. Point 2 Homes znacznie spadły: na początku marca były o 8 procent mniejsze, a w połowie miesiąca już o 32 procent mniejsze niż w miesiącach poprzednich.

Oczywiście zarówno liczba nieruchomości do sprzedaży, jak również liczba samych pokazywań spadła w sposób bardzo drastyczny, bo w granicach 25 procent w całej Kanadzie, a w Ontario w ostatnim tygodniu marca pokazywania spadły o prawie 29 procent.

Niektórzy ze sprzedających albo zawiesili sprzedaż albo wycofali swoje nieruchomości z rynku.

Pokazywania w większości wypadków ograniczają się do nieruchomości niezamieszkałych, pustych, albo po renowacjach, albo też zupełnie nowych. Ogranicznona jest liczba pokazywań nawet w takich wypadkach, w celu zniwelowania możliwości spotkania innych zainteresowanych. Jest zupełnie zrozumiałe, że wszelkie pokazy typu “open house” zostały zlikwidowane w całości: takie jest również zalecenie biur brokerskich. Oczywiście przy takim rynku wszystkie nieruchomości sprzedają się szybko, przy wieloktrotności ofert, a więc powyżej ceny wywoławczej. Sytuacja zupełnie niespotykana w tym najbardziej aktywnym czasie dla wszystkich zajmujących się sprzedażą nieruchomości. Wyraźny jest równiez spadek liczby kupujących. W większości wypadków ograniczona jest liczba spotkań z klientami do rozmów czy to telefonicznych, czy też w formie video-konferencji, a w powiązaniu z ograniczonymi możliwościami fizycznego obejrzenia nieruchomości, sprowadza się to do ogromnego spowolnienia całego procesu kupna-sprzedaży.

Wielu klientów nie polega na oglądaniu jedynie zdjęć, które w większości wypadków robione są w taki sposób, że nie pokazują rzeczywistości. Oczywiście trudno dziwić się odmowom pokazywań w momencie pandemii, kiedy sprzedający nie chcą wpuszczać obcych ludzi do domu, obawiając się przyniesienia zarazków, a przecież te mogą się uaktywnić dopiero po 14 dniach. Wiele osób woli zadbać o swoje zdrowie, które powinno być na pierwszym miejscu. Nie jest to więc sytuacja komfortowa dla agentów nieruchomości, którzy nie mogą w takim rynku wykonać należycie

swoich obowiązków.

Wszystkich zainteresowanych zarówno kupnem, sprzedażą, oraz wynajmem, proszę o kontakt

bezpośredni pod numer telefonu: 647-209-3511, lub email: house4usteam@gmail.com. Dla

sprzedających oczywiście oferujemy tak popularne ostatnio, bezpłatne “Virtual Tours”, wykonane przez bardzo dorego, sprawdzonego fachowca. Ostatnio nasz Toronto Real Estate Board zwiększył również liczbę zamieszczanych na listingu zdjęć, a więc jest to lepsza w obecnym czasie forma pokazania nieruchomości do sprzedaży.

Ryszard Sobolewski,

GoWest Realty Ltd, Brokerage