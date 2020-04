Czeka nas wyborcza “czarna dziura”? W maju grozi nam polityczny chaos. Chodzi o jeden przepis. Kilka dni przed wyborami prezydenckimi może się okazać, że nie będzie miał kto ich przeprowadzić. To wina dziurawych przepisów, które na szybko przyjmuje właśnie parlament. Rządzący nie przewidzieli scenariusza, który może oznaczać wyborczą katastrofę. Dostrzegła to opozycja w Senacie. Teoretycznie wszystko jest tak, jak byśmy mieli iść do urn 10 maja. Państwowa Komisja Wyborcza pracuje, bo nie ma innego wyjścia: – Przygotowujemy się tak, jakby wybory miały się odbyć w tradycyjnej formie, czyli w lokalach wyborczych, bo takie jest obecnie prawo. Na takiej podstawie funkcjonujemy – mówi Onetowi rzecznik Krajowego Biura Wyborczego. Jednak Tomasz Grzelewski przyznaje, że „normalnie” jest tylko na papierze. Do komisji zgłosiło się zbyt mało chętnych. Zakładając, że każda obwodowa komisja wyborcza musi liczyć przynajmniej 5 członków, brakuje przynajmniej jakieś 40 tys. osób. Komisarze wyborczy mają czas na podanie do publicznej wiadomości składów komisji do 20 kwietnia, a więc do najbliższego poniedziałku. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.