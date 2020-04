Część państw UE pandemia dotknęła mocniej. Odbudowa gospodarcza nie będzie symetryczna Przywódcy państw członkowskich Unii Europejskiej spotkali się na kolejnym szczycie w formie wideokonferencji w sprawie odpowiedzi na kryzys wywołany przez pandemię. Jak ustalono, Komisja Europejska ma przygotować Fundusz Ożywienia, który będzie powiązany z wieloletnimi ramami finansowymi. Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen zaznaczyła, że mowa jest nie o miliardach, ale o kwocie przekraczającej bilion euro. O tym, jak UE ma skutecznie odpowiedzieć na kryzys gospodarczy związany z pandemią, unijni przywódcy dyskutowali w czwartek po południu przez ponad cztery godziny. Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel wieczorem przedstawili efekty tych rozmów. W centralnym punkcie spotkania był unijny budżet na lata 2021-2027 i Fundusz Ożywienia, który ma być głównym mechanizmem odbudowy unijnej gospodarki po pandemii. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

