Czołowa gazeta z USA obnaża intencje Kaczyńskiego i Orbána Jeden z najważniejszych amerykańskich dzienników pisze wprost: Polska i Węgry wykorzystują koronawirusa do wzmocnienia swojej władzy i ukarania przeciwników politycznych. “NYT” zwraca przy tym uwagę na rzekomą bezradność Unii Europejskiej, która ma być współwinna zaistniałej sytuacji. “New York Times” pisze, że rządy autorytarne powołują się na pandemię koronawirusa po to, by umocnić swą władzę. Gazeta opisuje przeprowadzenie wyborów prezydenckich przez PiS mimo trwającej epidemii, która uniemożliwia kandydatom opozycji skuteczną kampanię wyborczą. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

