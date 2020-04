Czołowy ekspert ds. szczepionek USA zwolniony ze stanowiska Rick Bright był dyrektorem jednostki ministerstwa zdrowia USA, która zajmuje się m.in. walką z pandemią koronawirusa. Twierdził, że przyczyną odwołania była krytyka inwestowania w leki na malarię jako skuteczne przeciw COVID-19. A taką strategię zalecał prezydent Donald Trump, bez podstawy w wynikach badań naukowych – informuje “Politico”. Rick Bright był dyrektorem Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), jednostki departamentu zdrowia i pomocy społecznej USA, powołanej do opracowywania i rozwijania środków zaradczych głównie przeciwko broni biologicznej, ale też m.in. do walki z pandemiami grypy i nowych chorób. Przeniesienie Brighta z kierowania jednostką do prac nad wdrożeniem punktowego testu COVID-19 w ramach Narodowego Instytutu Zdrowia potwierdziła służba prasowa amerykańskiego resortu zdrowia. Według źródeł “Politico” w resorcie Bright był skonfliktowany z kierownictwem departamentu od dawna, ale jego odwołanie przyszło nagle. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.