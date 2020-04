Czterystu Polaków, którzy przetrwali Katyń. Dlaczego pozwolono im przeżyć? Wiosną 1940 r. władze sowieckie zamordowały ponad 21 tys. polskich żołnierzy, oficerów i policjantów. Byli jednak i tacy, którym udało się przeżyć. Z transportów śmierci ocalało blisko 400 osób. Co sprawiło, że właśnie oni uniknęli śmierci z rąk siepaczy NKWD? Czytając większość prac poświęconych zagładzie polskich jeńców wojennych przetrzymywanych w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie otrzymujemy zazwyczaj informacje na temat przyczyn, przebiegu jak i skutków tego haniebnego, a zarazem bezprecedensowego czynu. Kłopotliwe i niejasne powody ocalenia pewnej części polskich żołnierzy sprawiają, iż kwestia ocalonych jest traktowana marginalnie. Profesor Stanisław Swianiewicz, który w ostatniej chwili uszedł spod luf NKWD w Katyniu, w swej książce „W cieniu Katynia” twierdził, że powody ocalenia 3 proc. jeńców były tak samo tajemnicze jak i przyczyny zamordowania pozostałych 97 proc. jeńców. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

